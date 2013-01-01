Однажды преступив черту (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
«Однажды преступив черту» — криминальная мелодрама об отчаянии, мести и силе материнской любви.
Людмила вместе с сыном Павлом всегда жили душа в душу. Казалось, их тихое семейное счастье ничто не может нарушить, но судьба распорядилась иначе. Однажды в электричке на них напали хулиганы, и после жесткого избиения Павел впал в кому. Людмила не смогла смириться с тем, что ее единственного и горячо любимого ребенка едва не лишили жизни, и решилась на отчаянный шаг… Хотите узнать, чем закончилась эта история? Тогда не откладывайте просмотр в долгий ящик и начинайте фильм «Однажды преступив черту» смотреть онлайн прямо сейчас в HD качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Максим
Демченко
- Актриса
Светлана
Тимофеева-Летуновская
- МХАктёр
Михаил
Хмуров
- ЮКАктриса
Юлия
Кудояр
- АГАктёр
Александр
Гурбан
- АКАктриса
Анжела
Кораблева
- АЗАктёр
Александр
Зеленко
- АОАктёр
Александр
Островский
- СПАктёр
Сергей
Пукита
- ТКАк�триса
Татьяна
Кулеш
- АОАктёр
Александр
Одинец
- ПССценарист
Петр
Степин
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АРПродюсер
Александра
Райская
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЮЛОператор
Юрий
Любшин