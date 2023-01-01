Биография

Светлана Тимофеева-Летуновская — российская актриса. Родилась в Калуге 25 июня 1972 года. Перед поступлением во ВГИК будущая актриса училась на библиотекаря в Тамбове. Окончив вуз, девушка стала работать в Московском драматическом театре на Малой Бронной. В 2001 году кинодеятельница успела поработать ведущей программы «ТВ Бинго Шоу». Светлана Тимофеева-Летуновская начинала с небольших ролей в сериалах «Нина», «Ледниковый период» и в фильме «Антикиллер 2: Антитеррор». Также ее актерскую игру можно наблюдать в таких сериалах, как «СашаТаня», «Провокатор», «Сальса» и «Когда ее совсем не ждешь».