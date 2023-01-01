Тили-тили-тесто
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Тили-тили-тесто

Тили-тили-тесто (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Тили-тили-тесто 1 сезон
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Людмила живет в небольшом поселке, она – почтальон и… местная сваха. Разъезжая по окрестным станицам на почтовой «буханке», Людмила подыскивает подходящих женихов своим подружкам и знакомым. С легкой руки Людмилы в станице играют одну свадьбу за другой. Только сама Людмила до сих пор одна. В Людмилу влюблен фермер Иван, но Людмила не может ответить ему взаимностью, так как уже несколько лет хранит верность своему погибшему жениху. Иван не теряет надежды заслужить расположение Людмилы.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

4.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тили-тили-тесто»

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