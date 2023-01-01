Тили-тили-тесто (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Людмила живет в небольшом поселке, она – почтальон и… местная сваха. Разъезжая по окрестным станицам на почтовой «буханке», Людмила подыскивает подходящих женихов своим подружкам и знакомым. С легкой руки Людмилы в станице играют одну свадьбу за другой. Только сама Людмила до сих пор одна. В Людмилу влюблен фермер Иван, но Людмила не может ответить ему взаимностью, так как уже несколько лет хранит верность своему погибшему жениху. Иван не теряет надежды заслужить расположение Людмилы.



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