Тили-тили-тесто (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Людмила живет в небольшом поселке, она – почтальон и… местная сваха. Разъезжая по окрестным станицам на почтовой «буханке», Людмила подыскивает подходящих женихов своим подружкам и знакомым. С легкой руки Людмилы в станице играют одну свадьбу за другой. Только сама Людмила до сих пор одна. В Людмилу влюблен фермер Иван, но Людмила не может ответить ему взаимностью, так как уже несколько лет хранит верность своему погибшему жениху. Иван не теряет надежды заслужить расположение Людмилы.

