Тили-тили-тесто (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Тили-тили-тесто. Серия 2
Мелодрама12+

Людмила живет в небольшом поселке, она – почтальон и… местная сваха. Разъезжая по окрестным станицам на почтовой «буханке», Людмила подыскивает подходящих женихов своим подружкам и знакомым. С легкой руки Людмилы в станице играют одну свадьбу за другой. Только сама Людмила до сих пор одна. В Людмилу влюблен фермер Иван, но Людмила не может ответить ему взаимностью, так как уже несколько лет хранит верность своему погибшему жениху. Иван не теряет надежды заслужить расположение Людмилы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.9 КиноПоиск

