За чужие грехи
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За чужие грехи

За чужие грехи (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.82015, За чужие грехи
Мелодрама92 мин12+

О фильме

Шура - женщина 45 лет, привлекательная вдова. Она живeт вместе с 25-летним сыном, невесткой и внуком в одной квартире. Работает бухгалтером. Шура готова отдать всe до последнего сыну и внуку. Мягкая и отзывчивая, она помогает всем, чем и пользуется еe невестка. Сын Шуры Игорь - подкаблучник. Он без памяти любит свою жену, которая ему изменяет, и готов даже предать мать ради спокойствия жены. Сын разменивает квартиру матери, и Шура оказывается в коммуналке на окраине города.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «За чужие грехи»