За чужие грехи (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.82015, За чужие грехи
Мелодрама92 мин12+
О фильме
Шура - женщина 45 лет, привлекательная вдова. Она живeт вместе с 25-летним сыном, невесткой и внуком в одной квартире. Работает бухгалтером. Шура готова отдать всe до последнего сыну и внуку. Мягкая и отзывчивая, она помогает всем, чем и пользуется еe невестка. Сын Шуры Игорь - подкаблучник. Он без памяти любит свою жену, которая ему изменяет, и готов даже предать мать ради спокойствия жены. Сын разменивает квартиру матери, и Шура оказывается в коммуналке на окраине города.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- СБРежиссёр
Сергей
Борчуков
- Актриса
Светлана
Тимофеева-Летуновская
- АЕАктёр
Андрей
Егоров
- ОЧАктриса
Ольга
Чудакова
- ДМАктёр
Даниил
Мызников
- АОАктёр
Александр
Орав
- ПЛАктриса
Полина
Леонова
- ДБАктриса
Дарья
Белоусова
- Актриса
Ёла
Санько
- Актёр
Сергей
Беляев
- КИАктриса
Ксения
Ильясова
- ВБСценарист
Вера
Берёзкина
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АКОператор
Алексей
Карпухин
- АИКомпозитор
Антон
Ильин