Шура - женщина 45 лет, привлекательная вдова. Она живeт вместе с 25-летним сыном, невесткой и внуком в одной квартире. Работает бухгалтером. Шура готова отдать всe до последнего сыну и внуку. Мягкая и отзывчивая, она помогает всем, чем и пользуется еe невестка. Сын Шуры Игорь - подкаблучник. Он без памяти любит свою жену, которая ему изменяет, и готов даже предать мать ради спокойствия жены. Сын разменивает квартиру матери, и Шура оказывается в коммуналке на окраине города.

