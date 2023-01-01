Ёла Санько

Биография

Ела Санько — актриса театра, кино и дубляжа. Родилась в Москве 18 февраля 1947 года. Ела выросла в творческой семье — мать актрисы тоже играла в театре. Окончив с отличием Щукинское училище, поступила на службу в Московский драматический театр имени Пушкина. В 1985 году стала актрисой Центрального Академического театра Российской Армии, на сцене которого выступала на протяжении 24 лет. Первую роль Ела Санько исполнила еще в детстве, сыграв дочь одного из главных героев в драме «Полюшко-поле» 1956 года. В Советском Союзе широкая аудитория знала актрису по роли Ванды из комедии «Кабачок „13 стульев”». Наиболее известными современными лентами с ее участием являются «Библиотекарь», «Монастырь», «Волк», «Хор», «Домашний арест», «Палач», «Кухня», «Громовы», «Глянец», «Краткий курс счастливой жизни». В фильмографии Санько числится более 150 работ, в том числе зарубежные картины «Сплит», «Семейка Аддамс», «Любовь. Смерть. Роботы», в которых она выступила как актриса дубляжа.