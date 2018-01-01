От семьи не убежишь (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.82018, La ch'tite famille
Комедии102 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Констанс и Валентин – представители современной французской элиты. Супруги живут в модном лофте и управляют компанией по дизайну интерьеров. Но у Валентина есть одна тайна – деревенская родня, которой он стесняется, а потому – скрывает. Внезапно секрет становится достоянием общественности.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэни
Бун
- ДБАктёр
Дэни
Бун
- Актриса
Лин
Рено
- Актриса
Лоранс
Арне
- Актриса
Валери
Боннетон
- ГЛАктёр
Ги
Леклюиз
- ФБАктёр
Франсуа
Берлеан
- Актёр
Пьер
Ришар
- ЖЛАктриса
Жюлиан
Лепоро
- СПАктёр
Стефан
Пезера
- АРАктёр
Аладин
Райбел
- ДБСценарист
Дэни
Бун
- СКСценарист
Сара
Камински
- ДБПродюсер
Дэни
Бун
- ЭЮПродюсер
Эрик
Юбер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Ёла
Санько
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- СБХудожница
Стефани
Бертран
- ЛБХудожница
Летиция
Буи
- МТКомпозитор
Микаэль
Торджман