От семьи не убежишь (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Констанс и Валентин – представители современной французской элиты. Супруги живут в модном лофте и управляют компанией по дизайну интерьеров. Но у Валентина есть одна тайна – деревенская родня, которой он стесняется, а потому – скрывает. Внезапно секрет становится достоянием общественности.



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