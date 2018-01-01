От семьи не убежишь
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От семьи не убежишь

От семьи не убежишь (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.82018, La ch'tite famille
Комедии102 мин16+
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Сюжет

Констанс и Валентин – представители современной французской элиты. Супруги живут в модном лофте и управляют компанией по дизайну интерьеров. Но у Валентина есть одна тайна – деревенская родня, которой он стесняется, а потому – скрывает. Внезапно секрет становится достоянием общественности.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «От семьи не убежишь»

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