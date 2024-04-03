Обе две (Фильм 2024 год) смотреть онлайн

«Обе две» (2024) — фильм о семейных ценностях с Кристиной Асмус и Таисьей Калининой в главных ролях.



Четырнадцатилетняя Глаша после смерти родителей живет с бабушкой и ведет себя как типичный подросток: сбегает из дома, не слушается, водится с дурной компанией. Но вдруг бабушка внезапно умирает, и заботу о Глаше хочет взять на себя ее суровая тетка Валя. Глаша на такое решительно не согласна и сбегает из родной Шуи в Москву, к другой своей тете — Ане. Муж Ани резко против такого прибавления в семействе, и теперь Ане нужно довезти племянницу до дома, но в пути с ними случаются приключения, которые изменят их жизнь…



Захочет ли Аня принять Глашу в свою семью после этой поездки? Приглашаем смотреть «Обе две», фильм 2024 года, в онлайн-кинотеатре Wink!

