Обе две (Фильм 2024 год) смотреть онлайн
О фильме
«Обе две» (2024) — фильм о семейных ценностях с Кристиной Асмус и Таисьей Калининой в главных ролях.
Четырнадцатилетняя Глаша после смерти родителей живет с бабушкой и ведет себя как типичный подросток: сбегает из дома, не слушается, водится с дурной компанией. Но вдруг бабушка внезапно умирает, и заботу о Глаше хочет взять на себя ее суровая тетка Валя. Глаша на такое решительно не согласна и сбегает из родной Шуи в Москву, к другой своей тете — Ане. Муж Ани резко против такого прибавления в семействе, и теперь Ане нужно довезти племянницу до дома, но в пути с ними случаются приключения, которые изменят их жизнь…
Захочет ли Аня принять Глашу в свою семью после этой поездки? Приглашаем смотреть «Обе две», фильм 2024 года, в онлайн-кинотеатре Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актриса
Кристина
Асмус
- ТКАктриса
Таисья
Калинина
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Филипп
Бледный
- СФАктёр
Семен
Фурман
- Актриса
Ёла
Санько
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- АВАктриса
Анастасия
Власова
- Актёр
Максим
Карушев
- ИДСценарист
Илья
Дебольский
- ЛКСценарист
Людмила
Ковалёва
- Продюсер
Георгий
Малков
- СБПродюсер
Сергей
Бобза
- ССПродюсер
Сергей
Стегний
- АДПродюсер
Андрей
Дмитриев
- ИБПродюсер
Илья
Баранов
- Продюсер
Кристина
Асмус
- АФПродюсер
Анна
Филатова
- ЛКПродюсер
Людмила
Ковалёва
- КРХудожница
Ксения
Рогожкина
- ММХудожница
Мария
Моторова
- СМХудожница
Светлана
Мифтеева
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Суворов
- ЕПОператор
Евгений
Привин
- Композитор
Алексей
Чинцов