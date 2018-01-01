Wink
Фильмы
Обе Две
Актёры и съёмочная группа фильма «Обе Две»

Режиссёры

Владимир Котт

Режиссёр

Актёры

Кристина Асмус

Актриса
Таисья Калинина

Актриса
Валентина Мазунина

Актриса
Кирилл Кяро

Актёр
Филипп Бледный

Актёр
Семен Фурман

Актёр
Ёла Санько

Актриса
Дмитрий Блохин

Актёр
Анастасия Власова

Актриса
Максим Карушев

Актёр

Сценаристы

Илья Дебольский

Сценарист
Людмила Ковалёва

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Продюсер
Сергей Бобза

Продюсер
Сергей Стегний

Продюсер
Андрей Дмитриев

Продюсер
Илья Баранов

Продюсер
Кристина Асмус

Продюсер
Анна Филатова

Продюсер
Людмила Ковалёва

Продюсер

Художники

Ксения Рогожкина

Художница
Мария Моторова

Художница
Светлана Мифтеева

Художница

Монтажёры

Дмитрий Суворов

Монтажёр

Операторы

Евгений Привин

Оператор

Композиторы

Алексей Чинцов

Композитор