Пионеры-герои (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Ольга, Катя и Андрей давно приехали в Москву, они дружат со школы. Ольга — актриса, Катя — работает в крупном PR-агентстве, Андрей политический аналитик. Они покупают машины, берут ипотеки, строят дачи. Ощущение, «что все вроде нормально, но что-то не так» — лейтмотив их жизни.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- НКРежиссёр
Наталья
Кудряшова
- НКАктриса
Наталья
Кудряшова
- Актриса
Дарья
Мороз
- АМАктёр
Алексей
Митин
- Актёр
Александр
Усердин
- СВАктриса
Сирафима
Выборнова
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- Актриса
Ёла
Санько
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актёр
Александр
Обласов
- ЖДАктриса
Жанна
Демихова
- НКСценарист
Наталья
Кудряшова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- АРПродюсер
Андрей
Рыданов
- СГМонтажёр
Семен
Галперин
- РГОператор
Руслан
Герасименков