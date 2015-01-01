Пионеры-герои
Wink
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Пионеры-герои
7.02015, Пионеры-герои
Драмы110 мин18+
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Пионеры-герои (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Ольга, Катя и Андрей давно приехали в Москву, они дружат со школы. Ольга — актриса, Катя — работает в крупном PR-агентстве, Андрей политический аналитик. Они покупают машины, берут ипотеки, строят дачи. Ощущение, «что все вроде нормально, но что-то не так» — лейтмотив их жизни.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пионеры-герои»

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