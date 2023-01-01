Биография

Юрий Кузнецов —актер театра, кино и телевидения. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Абакане 3 сентября 1946 года. Будучи школьником, записался в драматический кружок, и с тех пор стал посвящать свою жизнь актерскому ремеслу. Учился на актерском факультете Дальневосточного педагогического института искусств, служил в театрах Хабаровска, Омска. В 1986 году его пригласили в труппу Театра комедии, и актер переехал в Ленинград. Фильмография Юрия Кузнецова насчитывает более 150 ролей. Его первыми заметными ролями были полковник Петренко из сериала «Улицы разбитых фонарей» и бомж из фильма «Брат». Также снялся в картинах «Остров», «Огонь», «Прощаться не будем», «Пионеры-герои», «Которого не было», в сериалах «Участок», «Преступление и наказание», «Короткое дыхание». В 2022 году на экраны вышла комедия «Тетя Марта», в которой артист воплотил образ доброго, но забывчивого дедушки.