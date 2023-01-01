Юрий Кузнецов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 3 сентября 1946 г. (78 лет)
Биография
Юрий Кузнецов —актер театра, кино и телевидения. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Абакане 3 сентября 1946 года. Будучи школьником, записался в драматический кружок, и с тех пор стал посвящать свою жизнь актерскому ремеслу. Учился на актерском факультете Дальневосточного педагогического института искусств, служил в театрах Хабаровска, Омска. В 1986 году его пригласили в труппу Театра комедии, и актер переехал в Ленинград. Фильмография Юрия Кузнецова насчитывает более 150 ролей. Его первыми заметными ролями были полковник Петренко из сериала «Улицы разбитых фонарей» и бомж из фильма «Брат». Также снялся в картинах «Остров», «Огонь», «Прощаться не будем», «Пионеры-герои», «Которого не было», в сериалах «Участок», «Преступление и наказание», «Короткое дыхание». В 2022 году на экраны вышла комедия «Тетя Марта», в которой артист воплотил образ доброго, но забывчивого дедушки.
Фильмография
- 9.0
Огниво2024, 106 мин
- 8.8
Непослушники2024, 107 мин
- 8.0
Елки 102023, 90 минБесплатно
- 9.1
Русский крест2023, 80 минБесплатно
- 9.0
Непослушник2022, 110 минБесплатно
- 9.4
Тетя Марта2022
- 8.7
Непослушник 22022, 105 мин
- 9.6
Огонь2020, 126 мин
- 9.4
Елки Последние2018, 92 минБесплатно
- 8.8
Прощаться не будем2018, 110 мин
- 9.2
Дуэлянт2016, 104 мин
- 7.0
Пионеры-герои2015, 110 мин
- 8.5
Царь2009, 118 мин
- 8.8
Короткое дыхание2006Бесплатно
- 9.7
Брат1997, 95 мин
- 8.4
Странные мужчины Семеновой Екатерины1992, 142 минБесплатно
- 9.1
Афганский излом1991, 132 минБесплатно
- 8.7
Единожды солгав1987, 90 минБесплатно
- 8.8
Прорыв1986, 92 минБесплатно
- 9.6
Противостояние1985