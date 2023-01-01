Странные мужчины Семеновой Екатерины (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
8.41992, Странные мужчины Семеновой Екатерины
Мелодрама, Криминал142 мин18+
О фильме
Легкомысленная и безалаберная актриса, которую бросает любовник, становится свидетельницей избиения на набережной молодого человека. Не придумав ничего лучшего, она приводит его к себе домой...
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВСРежиссёр
Виктор
Сергеев
- НФАктриса
Наталия
Фиссон
- Актёр
Александр
Абдулов
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- НЛАктёр
Николай
Лавров
- АХАктёр
Александр
Хочинский
- ЛВАктёр
Лев
Вигдоров
- АСАктёр
Александр
Сластин
- ЮЯАктриса
Юлия
Яковлева
- Актриса
Ольга
Волкова
- АРСценарист
Андрей
Романов
- ВТПродюсер
Виктор
Трегубович
- АРОператор
Анатолий
Родионов
- АПКомпозитор
Андрей
Петров