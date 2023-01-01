Странные мужчины Семеновой Екатерины
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Странные мужчины Семеновой Екатерины

Странные мужчины Семеновой Екатерины (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

8.41992, Странные мужчины Семеновой Екатерины
Мелодрама, Криминал142 мин18+

О фильме

Легкомысленная и безалаберная актриса, которую бросает любовник, становится свидетельницей избиения на набережной молодого человека. Не придумав ничего лучшего, она приводит его к себе домой...

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама
Качество
SD
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb