Биография

Наталия Фиссон – актриса театра и кино. Появилась на свет 11 мая 1964 года. С 1982 по 1985 года сотрудничала с театром «Лицедеи». Поступила в Санкт-Петербурге в театр на Моховой, где начала проходить обучение на эстрадном факультете. Но для нее сделали исключение и разрешили перевестись во ЛГИТМиК на факультет режиссуры. Аспирантуру проходила на кафедре сценического движения. Первую роль Наталия Фиссон получила в 1990 году, широкую известность среди зрителей получила после 1992 года, когда на экраны вышла картина «Странные мужчины Семеновой Екатерины». В 1991 году совместно с мужем создали «Комик-Трест». С 1994 года на протяжении двух лет сотрудничала с «Pomp Duck and Circumstance» - немецким театром-цирком. Дальше решила вернуться домой, отказавшись от сотрудничества с канадским цирком «Дю Солей». Просматривая фильмы Наталии Фиссон можно обратить внимание на то, что в начале 90-х ей предлагали преимущественно небольшие и эпизодические роли. А после 2000-х, ее стали активно приглашать в сериалы и отдавать более серьезные роли. Ее можно увидеть в картинах: «Танец смерти», «Никотин», «По этапу», «Луна в зените», «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», «Огни притона».