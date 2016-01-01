Гофманиада
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Гофманиада

Гофманиада (мультфильм, 2016) смотреть онлайн

8.02016, Гофманиада
Мультфильмы70 мин12+
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Сюжет

Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гофманиада»

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