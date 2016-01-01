Гофманиада (мультфильм, 2016) смотреть онлайн
8.02016, Гофманиада
Мультфильмы70 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ССРежиссёр
Станислав
Соколов
- Актёр
Владимир
Кошевой
- ВПАктёр
Вячеслав
Полунин
- НФАктриса
Наталия
Фиссон
- АЛАктёр
Анвар
Либабов
- АААктриса
Анна
Артамонова
- Актёр
Алексей
Петренко
- ПЛАктёр
Павел
Любимцев
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- СССценарист
Станислав
Соколов
- ВССценарист
Виктор
Славкин
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- БМПродюсер
Борис
Машковцев
- НМПродюсер
Николай
Маковский
- ССПродюсер
С�ергей
Струсовский
- МШХудожник
Михаил
Шемякин
- ССМонтажёр
Станислав
Соколов
- ИСОператор
Игорь
Скидан-Босин
- ШККомпозитор
Шандор
Каллош