Афганский излом (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

9.11991, Афганский излом
Драма, Военный132 мин18+

О фильме

События фильма разворачиваются накануне вывода советских войск из Афганистана. В подразделение десантников, которым командует майор Бандура, направляется сын высокопоставленного военного. Причина его прибытия накануне вывода войск понятна всем: парню необходимо успеть «поучаствовать» в боевых действиях и заработать награды...

Страна
СССР, Италия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

