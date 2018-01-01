Афганский излом (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
9.11991, Афганский излом
Драма, Военный132 мин18+
О фильме
События фильма разворачиваются накануне вывода советских войск из Афганистана. В подразделение десантников, которым командует майор Бандура, направляется сын высокопоставленного военного. Причина его прибытия накануне вывода войск понятна всем: парню необходимо успеть «поучаствовать» в боевых действиях и заработать награды...
Афганский излом смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актёр
Микеле
Плачидо
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актёр
Филипп
Янковский
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Нина
Русланова
- ХРАктёр
Хашим
Рахимов
- КЯАктёр
Кием
Якуб
- АУАктёр
Артур
Уваров
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- АЧСценарист
Александр
Червинский
- МЛСценарист
Михаил
Лещинский
- Продюсер
Александр
Голутва
- АКПродюсер
Александр
Капица
- Актёр дубляжа
Олег
Янковский
- МБМонтажёр
Мауро
Бонанни
- ВФОператор
Валерий
Федосов
- ПЗОператор
Павел
Засядко
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич