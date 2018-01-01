Афганский излом (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

События фильма разворачиваются накануне вывода советских войск из Афганистана. В подразделение десантников, которым командует майор Бандура, направляется сын высокопоставленного военного. Причина его прибытия накануне вывода войск понятна всем: парню необходимо успеть «поучаствовать» в боевых действиях и заработать награды...



