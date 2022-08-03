Фильм Непослушник (2022)
О фильме
Комедийный хит «Непослушник» о пранкере, оскорбившем чувства верующих и отправившемся в монастырь.
Карьера блогера-миллионника Димы подошла к концу: после очередного пранка, когда он в маске черта устроил перформанс в церкви, к нему домой наведался ОМОН, а прокуратура завела дело об оскорблении чувств верующих. Диме удается сбежать из-под охраны, после чего он отправляется в родной город Шуя, где под чужим именем скрывается в монастыре. Там ему и предстоит перевоспитание под надзором отца Анатолия.
Удастся ли Диме встать на путь истинный, расскажет фильм «Непослушник», доступный к просмотру в хорошем качестве онлайн на Wink.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актриса
Таисия
Вилкова
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актёр
Сергей
Селин
- СААктёр
Сергей
Аброскин
- АКАктёр
Александр
Комиссаров
- АЕАктёр
Антон
Ескин
- МБСценарист
Михаил
Бобровник
- Сценарист
Михаил
Зубко
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Ясмина
Бен Аммар
- ЕШПродюсер
Егор
Шорохов
- ИБПродюсер
Ирина
Баслова
- ВМХудожница
Влада
Миронова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Суворов
- ДПОператор
Денис
Панов
- Композитор
Алексей
Чинцов