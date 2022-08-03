Комедийный хит «Непослушник» о пранкере, оскорбившем чувства верующих и отправившемся в монастырь.



Карьера блогера-миллионника Димы подошла к концу: после очередного пранка, когда он в маске черта устроил перформанс в церкви, к нему домой наведался ОМОН, а прокуратура завела дело об оскорблении чувств верующих. Диме удается сбежать из-под охраны, после чего он отправляется в родной город Шуя, где под чужим именем скрывается в монастыре. Там ему и предстоит перевоспитание под надзором отца Анатолия.



Удастся ли Диме встать на путь истинный, расскажет фильм «Непослушник», доступный к просмотру в хорошем качестве онлайн на Wink.

