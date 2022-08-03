Непослушник
Wink
Фильмы
Непослушник
9.02022, Непослушник
Комедия110 мин12+

Фильм Непослушник (2022)

О фильме

Комедийный хит «Непослушник» о пранкере, оскорбившем чувства верующих и отправившемся в монастырь.

Карьера блогера-миллионника Димы подошла к концу: после очередного пранка, когда он в маске черта устроил перформанс в церкви, к нему домой наведался ОМОН, а прокуратура завела дело об оскорблении чувств верующих. Диме удается сбежать из-под охраны, после чего он отправляется в родной город Шуя, где под чужим именем скрывается в монастыре. Там ему и предстоит перевоспитание под надзором отца Анатолия.

Удастся ли Диме встать на путь истинный, расскажет фильм «Непослушник», доступный к просмотру в хорошем качестве онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Непослушник»