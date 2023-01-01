Биография

Сергей Селин – известный актер российского кино и театра, заслуженный артист РФ. Получил широкую известность после съемок в телесериале «Улицы разбитых фонарей». Родителям Сергея Селина было нелегко воспитывать сына, он не отличался примерным поведением, состоял на учете в детской комнате милиции. В то же время подросток с интересом занимался в духовом оркестре во Дворце культуры и освоил несколько ударных и духовых инструментов. Интересовался водным спортом, обучался прыжкам в воду, гребле. Несколько раз безрезультатно пытался попасть в театральные вузы, а затем ушел служить в армию, где был старшиной духового оркестра. Только через два года после возвращения из армии Сергей стал студентом ЛГИТМиКа. Получив диплом об окончании института в 1987 году, он начал работать в театральных заведениях Санкт-Петербурга. Первые роли в кино были небольшими. В 1997 году он начинает работать в сериале «Улицы разбитых фонарей», в который попал случайно, благодаря дружбе с Александром Лыковым, в компании с которым его заметил режиссер картины. В 2000 году Сергей Селин в роли в Дукалиса появился в сериалах «Убойная сила», «Опера. Хроники убойного отдела». В 2007 году он снялся в сериале «Литейный», затем получил главную роль в сериале «Братаны» 2009 году. В 2016 году его пригласили работать на телевидение, Сергей стал ведущим шоу «Рыцарь дорог» на канале «Че».