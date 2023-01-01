Черный снег (2007)
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Черный снег (2007)

Черный снег (2007) (сериал, 2007) смотреть онлайн

8.62007, Черный снег (2007) 1 сезон
Боевики, Приключения16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Чувствам и страстям высокого накала тесно в городских интерьерах. В вольном таежном краю, любят и ненавидят без оглядки, позабыв про всe. Сюда, в Сибирь, на поиски Марии – племянницы друга – прибывает бывший офицер Сергей Гущин. Гущин не подозревает, что это путешествие перевернет всю его жизнь.

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5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный снег (2007)»

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