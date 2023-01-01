Новогодний ол инклюзив (фильм, 2023) смотреть онлайн

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Если на экране вы видите одновременно Яна Цапника, Олесю Судзиловскую, Юлию Александрову и Романа Попова, то перед вами уютная праздничная комедия «Новогодний ол инклюзив» — фильм смотреть онлайн вы можете в любое время на Wink.



В комедийном фильме «Новогодний ол инклюзив» накануне Нового года две совершенно разные семьи спешат к праздничному столу, когда неожиданно обнаруживают, что забронировали один и тот же роскошный коттедж с полным обслуживанием. Конфликтующие отцы, имеющие давние разногласия, вынуждены решить, кто останется в доме, но в этот же вечер полиция ищет сбежавших преступников, и обе семьи оказываются запертыми вместе. Пока взрослые продолжают спорить, дети исчезают, и родителям предстоит объединить усилия, чтобы найти их, справиться с неожиданными ситуациями и осознать, что семья — это главное в жизни.



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