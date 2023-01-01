Новогодний ол инклюзив (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Если на экране вы видите одновременно Яна Цапника, Олесю Судзиловскую, Юлию Александрову и Романа Попова, то перед вами уютная праздничная комедия «Новогодний ол инклюзив» — фильм смотреть онлайн вы можете в любое время на Wink.
В комедийном фильме «Новогодний ол инклюзив» накануне Нового года две совершенно разные семьи спешат к праздничному столу, когда неожиданно обнаруживают, что забронировали один и тот же роскошный коттедж с полным обслуживанием. Конфликтующие отцы, имеющие давние разногласия, вынуждены решить, кто останется в доме, но в этот же вечер полиция ищет сбежавших преступников, и обе семьи оказываются запертыми вместе. Пока взрослые продолжают спорить, дети исчезают, и родителям предстоит объединить усилия, чтобы найти их, справиться с неожиданными ситуациями и осознать, что семья — это главное в жизни.
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Информация
Рейтинг
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актриса
Юлия
Александрова
- РПАктёр
Роман
Попов
- Актёр
Сергей
Селин
- Актриса
Наталия
Потапова
- АЗАктёр
Александр
Златопольский
- ЕСАктриса
Екатерина
Соломатина
- АБАктёр
Алексей
Базанов
- Актёр
Данила
Якушев
- АААктриса
Алина
Артц
- ЕБАктриса
Елена
Борщева
- СШАктёр
Сергей
Штепс
- Актёр
Алексей
Онежен
- СКАктёр
Серафим
Кетов
- ЮЛСценарист
Юлия
Л�емарк
- МПСценарист
Михаил
Петров
- АЗПродюсер
Александр
Златопольский
- АППродюсер
Алеся
Пантелеева
- АРПродюсер
Арина
Романова
- ДНПродюсер
Дмитрий
Настиченко
- ЕППродюсер
Екатерина
Петухова
- НЦПродюсер
Наталья
Цветкова
- АГПродюсер
Анна
Городенкер
- ААХудожница
Анна
Андреева
- ЕБХудожница
Екатерина
Барынина
- ДПОператор
Денис
Панов
- DГКомпозитор
DJ
Грув