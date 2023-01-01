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Фильмы
Новогодний ол инклюзив
Актёры и съёмочная группа фильма «Новогодний ол инклюзив»

Актёры и съёмочная группа фильма «Новогодний ол инклюзив»

Режиссёры

Олег Асадулин

Олег Асадулин

Режиссёр

Актёры

Ян Цапник

Ян Цапник

АктёрРозов
Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская

АктрисаНаташа
Юлия Александрова

Юлия Александрова

АктрисаВероника
Роман Попов

Роман Попов

АктёрХабибулин
Сергей Селин

Сергей Селин

АктёрПолковник
Наталия Потапова

Наталия Потапова

АктрисаТёща
Александр Златопольский

Александр Златопольский

АктёрМакаров
Екатерина Соломатина

Екатерина Соломатина

АктрисаКатя
Алексей Базанов

Алексей Базанов

АктёрЛютый
Данила Якушев

Данила Якушев

АктёрЛёша
Алина Артц

Алина Артц

АктрисаПодружка Наташи
Елена Борщева

Елена Борщева

АктрисаДиректор школы
Сергей Штепс

Сергей Штепс

АктёрМалой
Алексей Онежен

Алексей Онежен

АктёрКостя
Серафим Кетов

Серафим Кетов

АктёрМатвей

Сценаристы

Юлия Л�емарк

Юлия Лемарк

Сценарист
Михаил Петров

Михаил Петров

Сценарист

Продюсеры

Александр Златопольский

Александр Златопольский

Продюсер
Алеся Пантелеева

Алеся Пантелеева

Продюсер
Арина Романова

Арина Романова

Продюсер
Дмитрий Настиченко

Дмитрий Настиченко

Продюсер
Екатерина Петухова

Екатерина Петухова

Продюсер
Наталья Цветкова

Наталья Цветкова

Продюсер
Анна Городенкер

Анна Городенкер

Продюсер

Художники

Анна Андреева

Анна Андреева

Художница
Екатерина Барынина

Екатерина Барынина

Художница

Операторы

Денис Панов

Денис Панов

Оператор

Композиторы

DJ Грув

DJ Грув

Композитор