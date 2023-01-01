WinkФильмыНовогодний ол инклюзивАктёры и съёмочная группа фильма «Новогодний ол инклюзив»
Актёры и съёмочная группа фильма «Новогодний ол инклюзив»
Режиссёры
Актёры
АктёрРозов
Ян Цапник
АктрисаНаташа
Олеся Судзиловская
АктрисаВероника
Юлия Александрова
АктёрХабибулин
Роман Попов
АктёрПолковник
Сергей Селин
АктрисаТёща
Наталия Потапова
АктёрМакаров
Александр Златопольский
АктрисаКатя
Екатерина Соломатина
АктёрЛютый
Алексей Базанов
АктёрЛёша
Данила Якушев
АктрисаПодружка Наташи
Алина Артц
АктрисаДиректор школы
Елена Борщева
АктёрМалой
Сергей Штепс
АктёрКостя
Алексей Онежен
АктёрМатвей