Юлия Александрова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 14 апреля 1982 г. (42 года)
Биография
Российская актриса Юлия Александрова проснулась знаменитой после выхода фильма «Горько!», в котором она сыграла роль невесты. С тех пор молодая артистка успела принять участие в нескольких картинах, ставших хитами российского проката. Список фильмов Юлии Александровой включает такие кассовые проекты, как «Горько 2», «Самый лучший день», «Елки новые» и «Елки последние». Помимо работы в коммерческом кино, Александрова принимает участие в проектах Валерии Гай Германики и популярных сериалах («Звоните ДиКаприо!», «Ольга»). Актриса окончила ГИТИС и в первые годы своей карьеры снималась в ролях второго плана и эпизодических ролях. Критики оценили талант девушки после выхода фильма «Все умрут, а я останусь». Личная жизнь Юлии Александровой неразрывно связана с ее актерской карьерой. Актриса замужем за режиссером Жорой Крыжовниковым и принимает участие во многих его проектах. Пара воспитывает дочь. В 2019 году Александрова доказала себе и российским зрителям, что не боится трудностей, – «звезда» стала участницей реалити-шоу «Последний герой», в рамках которого она жила на тропическом острове.
Фильмография
Актриса
- 9.5
Мой дикий друг2024, 99 мин
- 8.4
В баню!2024, 101 мин
- 8.0
Новогодний ол инклюзив2023, 83 мин
- 9.4
Слово пацана. Кровь на асфальте2023
- 9.1
Баба Мороз и тайна Нового года2023, 96 мин
- 6.5
Настоящее будущее2020, 94 мин
- 8.8
Сказочный патруль. Хроники чудес2019
- 8.6
Любовницы2019, 93 мин
- 9.4
Елки Последние2018, 92 минБесплатно
- 8.9
Сказочный патруль2016
- 9.2
Самый лучший день2015, 102 минБесплатно
- 9.1
Горько! 22014, 96 минБесплатно
- 7.7
Все умрут, а я останусь2008, 80 мин