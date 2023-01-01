Биография

Российская актриса Юлия Александрова проснулась знаменитой после выхода фильма «Горько!», в котором она сыграла роль невесты. С тех пор молодая артистка успела принять участие в нескольких картинах, ставших хитами российского проката. Список фильмов Юлии Александровой включает такие кассовые проекты, как «Горько 2», «Самый лучший день», «Елки новые» и «Елки последние». Помимо работы в коммерческом кино, Александрова принимает участие в проектах Валерии Гай Германики и популярных сериалах («Звоните ДиКаприо!», «Ольга»). Актриса окончила ГИТИС и в первые годы своей карьеры снималась в ролях второго плана и эпизодических ролях. Критики оценили талант девушки после выхода фильма «Все умрут, а я останусь». Личная жизнь Юлии Александровой неразрывно связана с ее актерской карьерой. Актриса замужем за режиссером Жорой Крыжовниковым и принимает участие во многих его проектах. Пара воспитывает дочь. В 2019 году Александрова доказала себе и российским зрителям, что не боится трудностей, – «звезда» стала участницей реалити-шоу «Последний герой», в рамках которого она жила на тропическом острове.