Фильм Самый лучший день (2015)
О фильме
Гаишника накануне свадьбы соблазняет поп-звезда. Экс-солистка SEREBRO Ольга Серябкина, Дмитрий Нагиев и Михаил Боярский в караоке-комедии от режиссера «Горько!» и «Горько! 2» Жоры Крыжовникова.
Сотрудник ДПС Петя Васютин уже не молод, но до сих пор живет с мамой. Вскоре холостяк все-таки решает остепениться и делает предложение невесте Оле, которая работает на заправке и мечтает о семейной жизни. Однако именно в этот день гаишник останавливает дорогой автомобиль, за рулем которого видит пьяную поп-звезду Алину Шепот. Девушка решает соблазнить сотрудника ДПС, чтобы тот вернул ей водительские права — так начинается самый лучший и вместе с тем ужасный день в жизни Васютина. Сможет ли рядовой сотрудник устоять от чар звездной певицы?
Включайте комедию «Самый лучший день» — фильм в хорошем качестве и без рекламы доступен на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Юлия
Александрова
- ОСАктриса
Ольга
Серябкина
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актёр
Ян
Цапник
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- Сценарист
Алексей
Казаков
- Продюсер
Алексей
Казаков
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- Продюсер
Сергей
Корнихин
- МПХудожница
Мария
Пасичник-Ракша
- НЗХудожница
Наталья
Занчевская
- АВМонтажёр
Александр
Верхоляк
- Оператор
Иван
Лебедев
- МШОператор
Максим
Шинкоренко