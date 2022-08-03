Фильм Самый лучший день (2015)

Гаишника накануне свадьбы соблазняет поп-звезда. Экс-солистка SEREBRO Ольга Серябкина, Дмитрий Нагиев и Михаил Боярский в караоке-комедии от режиссера «Горько!» и «Горько! 2» Жоры Крыжовникова.



Сотрудник ДПС Петя Васютин уже не молод, но до сих пор живет с мамой. Вскоре холостяк все-таки решает остепениться и делает предложение невесте Оле, которая работает на заправке и мечтает о семейной жизни. Однако именно в этот день гаишник останавливает дорогой автомобиль, за рулем которого видит пьяную поп-звезду Алину Шепот. Девушка решает соблазнить сотрудника ДПС, чтобы тот вернул ей водительские права — так начинается самый лучший и вместе с тем ужасный день в жизни Васютина. Сможет ли рядовой сотрудник устоять от чар звездной певицы?



