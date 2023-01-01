Биография

Алексей Казаков — российский сценарист, режиссер, и продюсер. Родился в Нижегородской области в 1983 году. Будущий кинодеятель окончил ВГИК и в 2012 году стал работать в индустрии. Начинал Алексей с продюсирования — первым его проектом стал сериал «Детка», а затем последовала работа над лентой «Самый лучший день». С 2020 года Казаков пополнил продюсерское портфолио картинами «Родные» и «Только маме не говори». Также он режиссировал полнометражный фильм «Побочный эффект». Алексей Казаков наиболее известен как сценарист. В 2013 году из-под его пера вышли сценарии к двум частям комедии «Горько», а в период с 2015 по 2020 годы он успел поработать над нашумевшими картинами «Самый лучший день», «СуперБобровы» и «Чернобыль. В 2023 году Алексей разработал сюжет для триллера «Бешенство», снятого под руководством Дмитрия Дьяченко.