Крепость: история российского кризиса (сериал, 2021) смотреть онлайн

Взлеты и падения российской экономики до 2008 года, когда страна сумела избежать полного краха. Сериал «Крепость: История российского кризиса» — документальный проект с участием высокопоставленных экспертов в экономике.



С самого конца 1980-х Россия сталкивалась с немалым количеством вызовов: развал СССР, реформы, приватизация, приток средств на фоне повышения добычи ископаемых, кризис 2008 года. На каждом этапе людям, отвечающим за экономику, приходилось принимать сложные и не всегда популярные решения, чтобы не допустить катастрофы. В этом документальном сериале политик Анатолий Чубайс, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, президент Сбербанка Герман Греф и другие участники событий вспоминают об этом непростом периоде российской истории.



Об успехах государства в тяжелые времена расскажет «Крепость: История российского кризиса». Сериал 2021 года доступен на нашем видеосервисе Wink.

