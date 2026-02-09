Крепость: история российского кризиса. Сезон 1. Серия 1
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Крепость: история российского кризиса
1-й сезон
1-я серия
7.02021, Крепость: история российского кризиса. Сезон 1. Серия 1
Документальный18+
Серия в подписке «START»

Крепость: история российского кризиса (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Взлеты и падения российской экономики до 2008 года, когда страна сумела избежать полного краха. Сериал «Крепость: История российского кризиса» — документальный проект с участием высокопоставленных экспертов в экономике.

С самого конца 1980-х Россия сталкивалась с немалым количеством вызовов: развал СССР, реформы, приватизация, приток средств на фоне повышения добычи ископаемых, кризис 2008 года. На каждом этапе людям, отвечающим за экономику, приходилось принимать сложные и не всегда популярные решения, чтобы не допустить катастрофы. В этом документальном сериале политик Анатолий Чубайс, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, президент Сбербанка Герман Греф и другие участники событий вспоминают об этом непростом периоде российской истории.

Об успехах государства в тяжелые времена расскажет «Крепость: История российского кризиса». Сериал 2021 года доступен на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

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