Горько! 2
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Горько! 2

Фильм Горько 2 (2014)

9.22014, Горько! 2
Комедия96 мин18+

О фильме

В надежде сорвать большой куш Наташин отчим идет на финансовую авантюру, чем подставляет своих партнеров по бизнесу. Без лишних слов те устраивают на него покушение. Вся семья скорбит по Борису Ивановичу… а он в гробу все это видел.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Горько! 2»