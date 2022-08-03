О фильме
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
4.0 IMDb
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актёр
Егор
Корешков
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актёр
Василий
Кортуков
- Актриса
Юлия
Сулес
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Александр
Паль
- Актёр
Сергей
Светлаков
- Сценарист
Алексей
Казаков
- Сценарист
Жора
Крыжовников
- ИБПродюсер
Илья
Бурец
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- Продюсер
Сергей
Светлаков
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- НЗХудожница
Наталья
Занчевская
- ФГХудожник
Феликс
Гончаров
- ПГХудожница
Полина
Гаврилова
- АВМонтажёр
Александр
Верхоляк
- Оператор
Дмитрий
Грибанов