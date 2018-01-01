Wink
Фильмы
Горько! 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Горько! 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Горько! 2»

Режиссёры

Жора Крыжовников

Режиссёр

Актёры

Ян Цапник

Актёротчим Наташи
Юлия Александрова

АктрисаНаташа
Егор Корешков

АктёрРома
Елена Валюшкина

Актрисамама Наташи
Василий Кортуков

Актёрпапа Ромы
Юлия Сулес

Актрисамама Ромы
Сергей Лавыгин

Актёрдядя Толя
Александр Робак

АктёрВитька Каравай
Александр Паль

Актёрхипарь
Сергей Светлаков

АктёрСветлаков

Сценаристы

Алексей Казаков

Сценарист
Жора Крыжовников

Сценарист

Продюсеры

Илья Бурец

Продюсер
Дмитрий Нелидов

Продюсер
Сергей Светлаков

Продюсер
Тимур Бекмамбетов

Продюсер

Художники

Наталья Занчевская

Художница
Феликс Гончаров

Художник
Полина Гаврилова

Художница

Монтажёры

Александр Верхоляк

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Грибанов

Оператор