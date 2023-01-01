Биография

Василий Кортуков – российский киноактер, родился в 1960 году в подмосковных Люберцах. Родители Василия были далеки от мира театра, но мальчик с самого раннего детства мечтал о творческой профессии актера. В школе ему не было равных в артистизме, он принимал участие во всех самодеятельных концертах и спектаклях. Проявив настойчивость, юноша поступил в Школу-студию при МХАТе. Диплом Василий получил в 1985 году. Актер был женат три раза, и все браки закончились разводами. Третья супруга подарила ему единственную дочь, названную в честь отца Василисой. Первую небольшую роль Кортуков сыграл в киноленте «После дождичка в четверг». В 90-е годы российский кинематограф испытывал кризис: фильмов снималось мало, да и были они невысокого качества. В этот период актер играл на сценах нескольких театров. В кино Кортуков возвратился уже в новом веке. Вначале он играл эпизодические роли в известных телесериалах, но вскоре режиссеры стали доверять Василию и главные роли. Лучше всего ему удаются комедийные персонажи. Комичный образ, созданный Кортуковым в фильме «Горько!», принес актеру известность и любовь зрителей. В 2016 году Василия пригласили на роль в многосерийной кинокомедии «Ольга». Не обошлись без талантливого актера и съемки следующих двух сезонов этого популярного сериала.