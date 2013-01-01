Ищу попутчика (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.52013, Ищу попутчика
Комедии89 мин12+
Сюжет
У Василисы Кулебяки из небольшого старинного русского городка в один день рушится всe – работа, мечты, личная жизнь… Соседка подсказывает ей проверенный способ пережить потрясение – отправиться в Петербург в период Белых ночей. Василиса через интернет находит попутчицу, чтобы вместе подел�ить расходы на проживание в мини-гостинице. В результате путаницы еe соседка из Москвы оказывается… соседом. Да ещe с характером, который Василиса на дух не переносит. Но это только начало сюрпризов, которые ждут Василису в период Белых ночей…
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДЕРежиссёр
Денис
Елеонский
- ЛСАктриса
Людмила
Свитова
- АААктёр
Андрей
Аверков
- ЕСАктриса
Елена
Симонова
- Актёр
Василий
Кортуков
- ВКАктёр
Виктор
Костецкий
- ТТАктриса
Татьяна
Ткач
- ДдАктёр
Джулиано
ди Капуа
- ВКАктёр
Вячеслав
Коробицин
- ОБАктриса
Олеся
Быкова
- ПГАктёр
Павел
Гончаров
- ТССценарист
Татьяна
Сарана
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ОБПродюсер
Олеся
Быкова
- ДЧМонтажёр
Денис
Чуприна
- РГОператор
Ростислав
Гассельблат
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков