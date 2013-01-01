Ищу попутчика
Wink
Фильмы
Ищу попутчика

Ищу попутчика (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.52013, Ищу попутчика
Комедии89 мин12+

Сюжет

У Василисы Кулебяки из небольшого старинного русского городка в один день рушится всe – работа, мечты, личная жизнь… Соседка подсказывает ей проверенный способ пережить потрясение – отправиться в Петербург в период Белых ночей. Василиса через интернет находит попутчицу, чтобы вместе поделить расходы на проживание в мини-гостинице. В результате путаницы еe соседка из Москвы оказывается… соседом. Да ещe с характером, который Василиса на дух не переносит. Но это только начало сюрпризов, которые ждут Василису в период Белых ночей…

Ищу попутчика смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ищу попутчика»

Всё