Нинкина любовь
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Нинкина любовь

Нинкина любовь (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Нинкина любовь
Мелодрама92 мин12+

О фильме

Нина всю себя посвятила младшей сестре. На собственную любовь и счастье времени не хватило. Жизнь ее скучна и однообразна. Но судьба приготовила на Нинкину долю много приключений и переживаний. Совсем скоро в ее жизни появятся двое мужчин, и далеко не сразу Нина поймет, кто из них ее настоящая любовь…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Нинкина любовь»