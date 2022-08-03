Нинкина любовь (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
9.02015, Нинкина любовь
Мелодрама92 мин12+
О фильме
Нина всю себя посвятила младшей сестре. На собственную любовь и счастье времени не хватило. Жизнь ее скучна и однообразна. Но судьба приготовила на Нинкину долю много приключений и переживаний. Совсем скоро в ее жизни появятся двое мужчин, и далеко не сразу Нина поймет, кто из них ее настоящая любовь…
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- ИПРежиссёр
Игорь
Перин
- ЛБАктриса
Люба
Баханкова
- ИААктёр
Илья
Алексеев
- ИСАктёр
Илья
Соколовский
- ЛГАктриса
Людмила
Гаврилова
- Актёр
Василий
Кортуков
- АБАктёр
Андрей
Булатов
- РТАктёр
Рашид
Тугушев
- ЕКАктриса
Елизавета
Кононова
- ИШАктёр
Илья
Шляга
- Актриса
Валентина
Мазунина
- АПСценарист
Андрей
Поверский
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- КВХудожник
Константин
Винокуров
- ИПОператор
Иван
Поморин
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков