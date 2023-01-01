Биография

Людмила Гаврилова – актриса, телеведущая, преподаватель театрального вуза. Заслуженная артистка России. Родилась в 1951 году. Театром увлеклась в школе. После окончания училища им. Щукина попала в труппу Театра Сатиры, где проработала 38 лет. Из театра ушла на телевидение. Немало ролей Людмила Гаврилова сыграла в кино. Активно играет в телесериалах. Четырежды была замужем, но личная жизнь Гавриловой не сложилась. С нежностью вспоминает о близких отношениях с Андреем Мироновым. Работу в кино начала с маленькой роли в производственной драме 1971 года. Через три года ей достается главная роль в музыкальной мелодраме «Северная рапсодия». В фильме Гаврилова играет девушку, летящую с крайнего Севера в столицу, на прослушивание. В 76-м участвует в съемках «Тимура и его команды» в роли сестры главной героини. Одна за другой следуют эпизодические роли в больших и малых проектах кино и телевидения – до тех пор, пока не настает эпоха телесериалов. За один только 2006 год актриса снялась в 11 фильмах! Наибольший зрительский отклик получают ее работы в «Глухаре», где актриса исполняет роль матери главного героя, и в «Земском докторе» – здесь у нее роль главного врача.