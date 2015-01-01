Завтрак у папы (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.32015, Завтрак у папы
Комедии88 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
У молодого и самовлюбленного Саши Титова в жизни, на первый взгляд, все сложилось как нельзя лучше: он успешный и полностью удовлетворен ни к чему не обязывающими отношениями с коллегой. Но однажды утром на пороге Саша встречает десятилетнюю девчушку Алю, которая представляется его дочкой.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Мария
Кравченко
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- ВПАктёр
Валентин
Пелка
- КШАктриса
Кри�стина
Шаповалова
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- ЛГАктриса
Людмила
Гаврилова
- АДАктёр
Аддис
Де Грант
- ЮКСценарист
Юлиана
Кошкина
- АРСценарист
Анна
Рудницкая
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- МСПродюсер
Мария
Смирнова
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов