Завтрак у папы
Wink
Детям
Завтрак у папы

Завтрак у папы (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.32015, Завтрак у папы
Комедии88 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

У молодого и самовлюбленного Саши Титова в жизни, на первый взгляд, все сложилось как нельзя лучше: он успешный и полностью удовлетворен ни к чему не обязывающими отношениями с коллегой. Но однажды утром на пороге Саша встречает десятилетнюю девчушку Алю, которая представляется его дочкой.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Завтрак у папы»

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