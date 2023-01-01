Биография

Мария Кравченко — российский режиссер, оператор и автор сценариев. Лауреат премий «Лавр» 2006 года и «Лавровая ветвь» 2014 года. Родилась в Грозном 26 февраля 1982 года. Киноискусство Мария изучала в ВИК имени Сергея Герасимова под руководством Сергея Мирошниченко. Также девушка успешно окончила курс по журналистике на факультете социологии Саратовского государственного университета. Еще в период своего студенчества она работала на Нижне-Волжской киностудии, а также на канале «ТНТ». Первая полноценная картина Марии Кравченко как режиссера и сценариста — короткометражный фильм «Красный смех», который снят в 2003 году. Он получил награду на фестивале «Сталкер». В 2006 году вышел документальный кинофильм «Собиратели теней», где девушка выполняла функции сценариста, режиссера и монтажера. Он принес создательнице премию «Лавр» и приз на XVII открытом фестивале документальных кинофильмов «Россия». Еще одна знаковая работа Марии — короткометражный кинофильм «Части тела» 2009 года, получивший призы на фестивалях «Сталкер» и «Артдокфест». Также сценаристка участвовала в съемках сериалов «Случайная невеста», «Завтрак у папы», «Родком», «Жена олигарха» и других проектах.