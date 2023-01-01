Родком (Сериал, 2020 год) смотреть онлайн
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Родком
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Родком
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Ро�дком
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Родком
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Родком
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Сюжет
Комедийный сериал с Виктором Хориняком об отце-одиночке в родительском комитете. Когда строитель Сергей Шмелев застает свою жену с другим мужчиной, он решает развестись и забирает сына, 12-летнего Ивана, с собой. Но жена не собирается сдаваться и намерена подавать в суд. Чтобы повысить свои шансы, Сергей хочет стать идеальным отцом и даже вступает в родительский комитет новой школы Ивана, где когда-то учился сам. Но непутевого отца помнит и директриса, и председательница комитета Светлана Суркова, бывшая одноклассница Сергея. Первая сомневается, что Шмелев-младший — такое уж хорошее пополнение в составе учеников, а вторая еще со школьных помнит издевательства Шмелева-старшего. Сможет ли Сергей завоевать их доверие, расскажет сериал «Родком» (2020), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
Все сезоны сериала Родком смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мария
Кравченко
- Актёр
Виктор
Хориняк
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- АИАктриса
Анастасия
Имамова
- Актриса
Алина
Алексеева
- ГБАктриса
Галина
Безрук
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- ВСАктёр
Василий
Слинкин
- МСАктёр
Матвей
Семёнов
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- ИЛСценарист
Илья
Литвиненко
- АЛСценарист
Александра
Лушина
- МВСценарист
Марина
Воевода
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- МУМонтажёр
Мария
Уимкен
- СЦМонтажёр
Сергей
Цапенков
- МЧМонтажёр
Михаил
Чайковский
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- Оператор
Андрей
Иосифов
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- ТСКомпозитор
Тимур
Самигуллин
- КККомпозитор
Карэн
Казаков
- ГЛКомпозитор
Глеб
Лубянский