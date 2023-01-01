Родком (Сериал, 2020 год) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийный сериал с Виктором Хориняком об отце-одиночке в родительском комитете. Когда строитель Сергей Шмелев застает свою жену с другим мужчиной, он решает развестись и забирает сына, 12-летнего Ивана, с собой. Но жена не собирается сдаваться и намерена подавать в суд. Чтобы повысить свои шансы, Сергей хочет стать идеальным отцом и даже вступает в родительский комитет новой школы Ивана, где когда-то учился сам. Но непутевого отца помнит и директриса, и председательница комитета Светлана Суркова, бывшая одноклассница Сергея. Первая сомневается, что Шмелев-младший — такое уж хорошее пополнение в составе учеников, а вторая еще со школьных помнит издевательства Шмелева-старшего. Сможет ли Сергей завоевать их доверие, расскажет сериал «Родком» (2020), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.



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