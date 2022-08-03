Родком (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Строитель, которому изменила жена, устраивает сына в новую школу и, чтобы доказать, что он идеальный отец, становится членом родительского комитета. Смотрите 1 сезон сериала «Родком» онлайн в видеосервисе Wink. В жизни Сергея Шмелева большие перемены — он расстался с женой, застукав ее с любовником, и теперь ни за что не хочет оставлять ей 12-летнего сына Ивана. Вот только на суде еще надо будет доказать, что он — хороший отец, который принимает участие в жизни своего ребенка. Так что теперь, переведя сына в свою старую школу, Сергею по совету адвоката приходится вступить в родительский комитет. Этим сильно недовольна его председательница Светлана Суркова, учившаяся с Сергеем и не забывшая старые обиды. Она пытается выставить бывшего одноклассника безответственным мужланом, чтобы его с сыном не приняли в школу. А тут еще кто-то разбивает стекло на стенде в коридоре, и Иван берет вину на себя. Как Шмелевы будут адаптироваться на новом месте, узнаете из сериала «Родком», посмотрев его в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.

