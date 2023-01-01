Биография

Андрей Иосифов — российский оператор. Родился в Москве 2 мая 1987 года. После окончания московского гуманитарного лицея в 2004 году кинодеятель поступил на операторский факультет ВГИКа, из которого выпустился в 2010-м. С 2006 по 2010 год Андрей работал на «Мосфильме». Позже он разработал и преподавал авторский курс операторского ремесла. Первыми проектами Андрея Иосифова стали сериалы «Два Антона» и «Любовь и прочие глупости». С 2015 года кинодеятель успел поучаствовать в съемках таких проектов, как «Выжить после», «Психологини», «Родком», «Стая» и другие.