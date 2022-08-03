Четверо мажоров из Москвы отправляются на Алтай, где попадают в плен к преступникам. Триллер «Болевой порог» — фильм с Романом Курцыным о столкновении менталитетов.



Сергей, Кирилл и их девушки Лена и Таня развлекаются быстрой ездой по Москве. Однажды, ввязавшись в погоню с полицией, они на полной скорости въезжают в здание ночного клуба. К счастью, обходится без жертв, но четверо друзей сразу же становятся звездами интернета. У отца Кирилла, влиятельного чиновника, получается замять ситуацию, но с онлайн-славой так просто не справиться. Чтобы переждать особо тяжелое время, золотая молодежь едет на Алтай, заниматься экстремальным спортом. Однако их планы резко меняются, когда им на пути встречаются семья преступников, намеревающаяся использовать столичных мажоров в своих целях.



Сумеют ли Кирилл и его друзья выбраться из ловушки, расскажет фильм «Болевой порог» (2019), смотреть онлайн который можно на Wink.

