Биография

Евгений Мундум – актер театра и кино, известный зрителю еще с советских времен. В 2008 году удостоился звания заслуженного артиста России. Родился в 1962 году в Даугавпилсе, на территории нынешней Латвии. О родителях его почти ничего неизвестно. Окончив среднюю школу, будущий актер направился в Ярославль, где поступил в театральное училище. Однако после окончания двух курсов ушел в армию. Позже, в 1987 году, окончил ГИТИС (актерский факультет) и стал членом труппы Рижского театра юного зрителя. Затем демонстрировал свое мастерство в московском Театре-студии-88, Ярославском драматическом театре им. Волкова, Музыкальном театре Даугавпилса. Из-за фактурной внешности роли Евгению Мундуму доставались довольно специфические: ему нередко приходилось представать на сцене и экране в образах злодеев, криминальных элементов. СМИ в течение долгого времени пытались узнать, есть ли у актера жена и дети, но Евгений старается не афишировать свою личную жизнь и во время интервью предпочитает говорить о работе. В кино актер снимается с 1990 года. Наиболее значимые кинопроекты на творческом пути Евгения Мундума – фильмы «Трудно быть Богом», «Год свиньи», «Тобол», «Частное пионерское». Он хорошо знаком поклонникам сериалов «Ростов», «Желтый глаз тигра», «Физрук», «Мосгаз», «Доктор Живаго» и многих других.