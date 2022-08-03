Неуловимые
Wink
Фильмы
Неуловимые

Неуловимые (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.72015, Неуловимые
Приключения, Комедия86 мин16+

О фильме

Ночью в центре Москвы сбита девушка. Ее подруга Кира находит виновника, наглого и циничного олигарха Сергея Полянского. Кира обращается за помощью к трем парням симпатизирующим ей. Парни заключают между собой пакт — «поможем девушке, накажем негодяя, а потом решим, кто станет ее парнем».

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неуловимые»