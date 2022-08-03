Неуловимые (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.72015, Неуловимые
Приключения, Комедия86 мин16+
О фильме
Ночью в центре Москвы сбита девушка. Ее подруга Кира находит виновника, наглого и циничного олигарха Сергея Полянского. Кира обращается за помощью к трем парням симпатизирующим ей. Парни заключают между собой пакт — «поможем девушке, накажем негодяя, а потом решим, кто станет ее парнем».
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал
КачествоFull HD, SD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.2 IMDb
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- Актриса
Александра
Бортич
- ИШАктёр
Иван
Шахназаров
- Актёр
Илья
Маланин
- АХАктёр
Анвар
Халилулаев
- Актёр
Денис
Шведов
- ЕМАктёр
Евгений
Мундум
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- КБАктриса
Ксения
Баскакова
- ПЮАктёр
Павел
Юлку
- АСАктёр
Александр
Сазонов
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- ТКСценарист
Тихон
Корнев
- Сценарист
Мехрали
Пашаев
- АФСценарист
Алексей
Френкель
- Продюсер
Георгий
Малков
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ИКПродюсер
Иван
Капитонов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ТШХудожница
Татьяна
Шаповалова
- СБМонтажёр
Светлана
Бронникова
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- ВФКомпозитор
Василий
Филатов