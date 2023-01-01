Биография

Анвар Халилулаев – молодой российский актер, стремительно набирающий карьеру. Родился 21 февраля 1995 года в Москве. К настоящему моменту за плечами Анвара съемки в нескольких десятках популярных кинофильмов и сериалов. Уже с юных лет он постигал сценическое искусство в Театре юных москвичей, а в дальнейшем успешно поступил в Щепкинское училище. Как актер Анвар Халилулаев состоялся еще в детстве, сыграв в тележурнале «Ералаш», а в 2005 году появился в сериале «Адъютанты любви». В 2008 году Анвара пригласили на съемки сразу в несколько многосерийных проектов: «Зверобой», «Встречная полоса», «Обручальное кольцо». В этот же период вышли значимые для карьеры фильмы Анвара Халилулаева: «Царь», «Течет река Волга» и «Робинзон». Очередные роли Анвара Халилулаева также состоялись в многосерийных фильмах, самыми известными из которых являются «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «ЧС. Чрезвычайная ситуация» и «Чернобыль: зона отчуждения». Последний особенно прославил актера среди молодежи, и у него появилось множество поклонников. Халилулаев снялся в двух продолжениях сериала, а также получил одну из главных ролей в популярном комедийном проекте «Полицейский с Рублевки – 5».