Неуловимые: Последний герой
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Неуловимые: Последний герой

Неуловимые: Последний герой (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.72015, Неуловимые: Последний герой
Мелодрама, Криминал72 мин18+

О фильме

Четверка главных героев во главе с Кирой продолжает свою борьбу с несправедливостью. Новая миссия: выследить яхту с крупной партией наркотиков и сдать всех ментам!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

3.4 КиноПоиск
2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неуловимые: Последний герой»