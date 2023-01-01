Биография

Артем Аксененко – сценарист, режиссер. Женат на Диане Пожарской, детей нет. Родился в Ярославле 8 апреля 1983 года, а спустя некоторое время перебрался в подмосковный Звенигород. У Артема получился очень неординарный путь в искусство. Он родился и вырос в семье, которая не имеет отношения к кинематографу, да и сам будущий режиссер никогда не мечтал стать известным актером или сценаристом. Все поменялось в его жизни после одной из встреч с друзьями, когда кто-то из знакомых рассказал ему про режиссерскую профессию. Он поступил в Московскую академию образования Натальи Нестеровой и обучался на факультете «Режиссура кино и телевидения». Карьера режиссера Артема Аксененко началась с короткометражки, в которой он уговорил сняться Федора Бондарчука. Самое забавное, что именитый актер даже не попросил денег за свой труд. Следующей работой стал сериал «Не родись красивой», где Аксененко выступил ассистентом режиссера. В 2006 году Федор Бондарчук вспомнил про своего молодого коллегу и позвал его в качестве помощника на фильм «Обитаемый остров». В качестве главного режиссера Артем Аксененко работал над фильмами «Туман», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» и «Затмение».