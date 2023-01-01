Туман
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Туман (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.22010, Туман 2 сезона
Фантастика, Военные16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Отряд молодых бойцов Российской Армии отрывается от основного строя во время марш-броска, дабы сократить путь, бежит наперерез, но попадает в туман, который переносит его в прошлое, в годы Великой Отечественной войны. Ребята, видевшие войну только в кино, попадают в лапы безжалостных событий того времени. Все на грани: храбрость, страх, любовь, ненависть, жизнь, смерть. И некогда задавать вопросы. Живи, дерись за Родину – она одна на все времена.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Туман»

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