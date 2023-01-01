Туман (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отряд молодых бойцов Российской Армии отрывается от основного строя во время марш-броска, дабы сократить путь, бежит наперерез, но попадает в туман, который переносит его в прошлое, в годы Великой Отечественной войны. Ребята, видевшие войну только в кино, попадают в лапы безжалостных событий того времени. Все на грани: храбрость, страх, любо�вь, ненависть, жизнь, смерть. И некогда задавать вопросы. Живи, дерись за Родину – она одна на все времена.



Все сезоны сериала Туман смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.