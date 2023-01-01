Туман (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно
9.22010, Туман 2 сезона
Фантастика, Военные16+
Сюжет
Отряд молодых бойцов Российской Армии отрывается от основного строя во время марш-броска, дабы сократить путь, бежит наперерез, но попадает в туман, который переносит его в прошлое, в годы Великой Отечественной войны. Ребята, видевшие войну только в кино, попадают в лапы безжалостных событий того времени. Все на грани: храбрость, страх, любо�вь, ненависть, жизнь, смерть. И некогда задавать вопросы. Живи, дерись за Родину – она одна на все времена.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыВоенные, Фантастика, Драмы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ИШРежиссёр
Иван
Шурховецкий
- Режиссёр
Артем
Аксененко
- ИШАктёр
Игорь
Шмаков
- Актёр
Василий
Ракша
- АКАктёр
Артем
Крестников
- Актёр
Григорий
Калинин
- ИГАктёр
Илья
Глинников
- Актриса
Светлана
Устинова
- АИАктёр
Алексей
Ильин
- ИЛАктёр
Иван
Лапин
- Актёр
Дмитрий
Сергин
- АМАктёр
Алексей
Марков
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АЧСценарист
Андрей
Чивурин
- АБСценарист
Александр
Булынко
- АТСценарист
Александр
Тыкун
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Максим
Королев
- ВДХудожник
Владимир
Душин
- СКХудожница
Светлана
Клеванская
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков
- РГОператор
Рафик
Галеев
- ДЕКомпозитор
Дато
Евгенидзе