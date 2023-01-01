Биография

Игорь Шмаков – актер театра и кино. Появился на свет 9 сентября 1985 года. Скончался в октябре 2011 года в результате болезни. После окончания школы был зачислен в Щукинское театральное училище, из которого выпустился в 2007 году. Первую роль Игорь Шмаков получил еще во время учебы – это были съемки в эпизоде картины «На Верхней Масловке». После этой роли ему предложили еще пару второстепенных ролей в проектах «Кулагин и партнеры», «Он, она и я». Личная жизнь актера была весьма успешной. Он был в браке с Еленой Шмаковой. У них родился сын Иван. Первый фильм Игоря Шмакова, где актер сыграл одну из своих ключевых ролей на киноэкранах, был «Я лечу», где ему доверили сыграть Глеба Лобова – молодого студента-медика. Больше всего запомнился зрителям по съемкам в картине «Адмиралъ», именно эта роль считается одной из наиболее успешных в карьере Шмакова. Кроме того, его игру можно увидеть в таких фильмах: «Тридцатилетие», «Братья-детективы», «Вернуть на доследование», «Бумеранг из прошлого», «Утомленные солнцем – 2», «Морская душа», «Робинзон». Всего актер принял участие в 15 различных проектах и в каждую роль вкладывал всего себя, что очень чувствовали зрители.