Биография

Леонид Купридо — белорусский сценарист. Родился в Солигорске 4 июля 1967 года. В подростковые годы Леонид играл в школьном КВН, а затем стал актером небольшого местного театра. После службы в армии поступил в Белорусский государственный университет на журналиста. Будучи студентом, Купридо не бросил любимое занятие и продолжил участие в КВН. Он не только выступал на сцене, но и писал сценарии для своей и чужих команд. С конца 90-х Леонид Купридо начал работать в кинематографе. Его первыми проектами стали два сезона сериала «Ускоренная помощь». Успех к кинодеятелю пришел в процессе написания сценариев для франшиз «Солдаты» и «Кадетство». Самыми знаковыми проектами Леонида считаются многосерийные ленты «Молодежка» и «Жена олигарха», а также военная драма «Туман». Кроме того, сценарист работал над детективным сериалом «Метод Лавровой» и мелодрамой «Маргоша».