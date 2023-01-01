Леонид Купридо
- Карьера
- Сценарист
- Дата рождения
- 4 июля 1967 г. (57 лет)
Биография
Леонид Купридо — белорусский сценарист. Родился в Солигорске 4 июля 1967 года. В подростковые годы Леонид играл в школьном КВН, а затем стал актером небольшого местного театра. После службы в армии поступил в Белорусский государственный университет на журналиста. Будучи студентом, Купридо не бросил любимое занятие и продолжил участие в КВН. Он не только выступал на сцене, но и писал сценарии для своей и чужих команд. С конца 90-х Леонид Купридо начал работать в кинематографе. Его первыми проектами стали два сезона сериала «Ускоренная помощь». Успех к кинодеятелю пришел в процессе написания сценариев для франшиз «Солдаты» и «Кадетство». Самыми знаковыми проектами Леонида считаются многосерийные ленты «Молодежка» и «Жена олигарха», а также военная драма «Туман». Кроме того, сценарист работал над детективным сериалом «Метод Лавровой» и мелодрамой «Маргоша».
Фильмография
Сценарист
- 9.7
Молодежка. Новая смена2024
- 9.1
Цирк!2024
- 9.1
Жена олигарха2021
- 9.5
Молодежка2013
- 9.0
Метод Лавровой2011
- 9.2
Туман2010Бесплатно
- 8.9
Стройбатя2010Бесплатно
- 9.2
Кремлевские курсанты2009
- 9.0
Солдаты. Д�ембельский альбом2008
- 9.2
Прапорщик Шматко, или Е-мое2007
- 9.4
Солдаты. Новый год, твою дивизию!2007
- 9.4
Кадетство2006
- 9.5
Солдаты2004
- 9.3
Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!2004