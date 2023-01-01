Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!
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Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!

Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год! (сериал, 2004) смотреть онлайн

9.32004, Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год! 1 сезон
Комедии18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

О том, какая суета начинается в воинской части накануне Нового года, о прапорщике, лихорадочно раздающем долги, и о том, как с помощью видеокамеры старослужащие могут организовать себе праздничный стол. А также о том, почему старшим офицерам не следует уничтожать непрочитанные факсы с телевидения.О том, как с помощью шаманских заклинаний обрушить снег на нужную воинскую часть. О неразделенной сержантской любви к одной самовлюбленной телеведущей, и о том, почему офицерский состав встречает Новый год с тушенкой, а солдаты с красной икрой.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!»

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