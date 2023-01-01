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Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!
Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!»

Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!»

Режиссёры

Сергей Арланов

Сергей Арланов

Режиссёр

Актёры

Роман Мадянов

Роман Мадянов

Актёрмайор Колобков
Борис Щербаков

Борис Щербаков

Актёрполковник Бородин
Алексей Маклаков

Алексей Маклаков

Актёрпрапорщик Шматко
Ольга Фадеева

Ольга Фадеева

Актрисасержант Ирина Пылеева
Александр Лымарев

Александр Лымарев

АктёрМедведев
Алексей Ошурков

Алексей Ошурков

Актёрмайор Зубов
Павел Кассинский

Павел Кассинский

Актёрсержант Рылеев
Амаду Мамадаков

Амаду Мамадаков

Актёррядовой Вакутагин
Ольга Юрасова

Ольга Юрасова

АктрисаМаша
Татьяна Кузнецова

Татьяна Кузнецова

АктрисаАнжела Олеговна

Сценаристы

Леонид Купридо

Леонид Купридо

Сценарист
Александр Булынко

Александр Булынко

Сценарист
Сергей Олехник

Сергей Олехник

Сценарист
Александр Тыкун

Александр Тыкун

Сценарист

Продюсеры

Дмитрий Лесневский

Дмитрий Лесневский

Продюсер
Олег Осипов

Олег Осипов

Продюсер
Вячеслав Муругов

Вячеслав Муругов

Продюсер

Операторы

Фёдор Краснопёров

Фёдор Краснопёров

Оператор

Композиторы

Евгений Феклистов

Евгений Феклистов

Композитор
Юта

Юта

Композитор