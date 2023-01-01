WinkСериалыСолдаты. Здравствуй, рота, Новый год!Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!»
Актёры и съёмочная группа сериала «Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!»
Режиссёры
Актёры
Актёрмайор Колобков
Роман Мадянов
Актёрполковник Бородин
Борис Щербаков
Актёрпрапорщик Шматко
Алексей Маклаков
Актрисасержант Ирина Пылеева
Ольга Фадеева
АктёрМедведев
Александр Лымарев
Актёрмайор Зубов
Алексей Ошурков
Актёрсержант Рылеев
Павел Кассинский
Актёррядовой Вакутагин
Амаду Мамадаков
АктрисаМаша
Ольга Юрасова
АктрисаАнжела Олеговна