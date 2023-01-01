Биография

Ольга Юрасова — известная российская актриса, звезда сериала «Солдаты». Именно благодаря этому проекту артистка стала востребованной и популярной. Родилась в 1968 году в Ульяновске. Семья Юрасовых принадлежит к древнему знатному дворянскому роду, упоминания о котором сохранились в московских летописях 16 века. После школы Ольга Юрасова поступила в театральное училище им. Волкова и успешно его окончила. Она сначала работала в Ульяновском драмтеатре, а затем решилась уехать в Москву. Артистка сначала поступила в ГИТР им. М. А. Литовчина, а затем окончила ВГИК. Свою творческую карьеру Юрасова начала с антрепризных спектаклей и рекламных роликов. В кино она стала сниматься с 2001 года. Сначала у актрисы были небольшие проходные роли, но потом удача улыбнулась ей, и участие в сериале «Солдаты» стало поворотным в ее карьере. Известные фильмы Ольги Юрасовой: «Кулагин и партнеры», «Громовы», «Настоящий Дед Мороз», «Свидание», «Партия» и другие.