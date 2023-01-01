Прапорщик Шматко, или Е-мое
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Прапорщик Шматко, или Е-мое
9.22007, Прапорщик Шматко, или Е-мое 1 сезон
Комедии16+

Прапорщик Шматко, или Е-мое (сериал, 2007) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Новый сюжет со старыми героями. Центральный персонаж — прапорщик Шматко из сериала «Солдаты» вместе с тещей Анжелой Олеговной и детьми он приезжает в Одессу. Его жена Маша ударилась в религию, попала в секту и уехала в Одессу, Шматко предстоит разыскать беглянку.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Прапорщик Шматко, или Е-мое»

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